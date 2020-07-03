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Кремль ответил на иностранную критику поправок к Конституции

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия не будет принимать во внимание так называемые опасения других стран по поводу принятых поправок в Конституцию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок, сказал официальный представитель. «Но мы не готовы принимать их во внимание», — цитирует ТАСС Пескова.

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По его словам, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права». «Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву», — убежден Песков.

По его словам, «более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств». «Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — указал представитель Кремля.

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