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Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию, в том числе и теперь властям предстоит оправдать доверие россиян.

Президент уверен, что властям необходимо оправдать доверие граждан, поддержавших поправки в конституцию. «Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать "спасибо вам большое" за поддержку и доверие», — заявил Путин.

По его словам, страна еще переживает стадию формирования, поэтому нуждается в стабильности. «После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, еще находится в стадии формирования, становления», — сказал президент.

Он отметил, что «это касается всех аспектов жизни: и политической системы, и экономики». «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку, нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — уверен президент. «И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки», — добавил он.

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При этом президент заявил, что понимает тех, кто проголосовал против поправок в конституцию. «Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против», — сказал российский лидер.

«У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное», — пояснил президент. «Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», — подчеркнул Путин.



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