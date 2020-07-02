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Кремль объяснил, почему Путин голосовал без маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пришел на голосование по поправкам к Конституции без маски и перчаток, потому что «доверяет санитарным мерам», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для соблюдения мер безопасности каждый голосовавший был обязан надеть маску и перчатки и использовать индивидуальную ручку. На опубликованных пресс-службой Кремля фото, видно, что президент без маски и перчаток.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — цитирует Пескова издание «Подъем».

Представитель Кремля отметил, что это не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Путин голосовал 1 июля на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук. Это помещение предварительно прокварцевали.

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Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!