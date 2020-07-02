Кремль объяснил, почему Путин голосовал без маски

Президент России Владимир Путин пришел на голосование по поправкам к Конституции без маски и перчаток, потому что «доверяет санитарным мерам», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для соблюдения мер безопасности каждый голосовавший был обязан надеть маску и перчатки и использовать индивидуальную ручку. На опубликованных пресс-службой Кремля фото, видно, что президент без маски и перчаток.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — цитирует Пескова издание «Подъем».

Представитель Кремля отметил, что это не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Путин голосовал 1 июля на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук. Это помещение предварительно прокварцевали.