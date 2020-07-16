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Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста

Источник:
РБК
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Фото: Sergey Rodovnichenko from Moscow, Russia / CC BY-SA 2.0

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Участники акции выступали с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Вечером в среду, 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади. Там собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в основной закон. Затем участники акции начали шествие в сторону Петровки, сообщил с места событий корреспондент РБК.

По данным «ОВД-Инфо», задержали 147 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Задержания начались около 21.00.

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Правоохранительные органы отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.

«Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено», — отметили в ГУ МВД Москвы.

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