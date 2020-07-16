Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Участники акции выступали с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию.
Вечером в среду, 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади. Там собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в основной закон. Затем участники акции начали шествие в сторону Петровки, сообщил с места событий корреспондент РБК.
По данным «ОВД-Инфо», задержали 147 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Задержания начались около 21.00.
Правоохранительные органы отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.
«Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено», — отметили в ГУ МВД Москвы.