Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Участники акции выступали с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Вечером в среду, 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади. Там собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в основной закон. Затем участники акции начали шествие в сторону Петровки, сообщил с места событий корреспондент РБК.

По данным «ОВД-Инфо», задержали 147 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Задержания начались около 21.00.

#Россия Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок

Правоохранительные органы отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.

«Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено», — отметили в ГУ МВД Москвы.