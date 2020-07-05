Путин нашел недостатки в Конституции СССР

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а также монополия компартии на власть стали «минами замедленного действия», заявил президент России Владимир Путин. А принятые 1 июля поправки создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.
Путин порассуждал о том, каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, в интервью телеканалу «Россия-1». Он напомнил про «мину замедленного действия», которая была заложена «еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях».
Он рассказал о противоположных идеях Ленина и Сталина: первый поддерживал идею о самоопределении наций, и поэтому создаваемые СССР республики имели право на выход, второй говорил о том, что национальные объединения должны входить в РСФСР на правах автономий. Был принят ленинский вариант, но «не было прописано процедуры выхода из состава Союза».
Путин отметил, что республика получала «в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а при выходе имела право утащить с собой «подарки от русского народа».
«Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — сказал он.
Президент напомнил, что в Конституции 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть». Компартия, по словам Путина, стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда партия «сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — высказался Путин.