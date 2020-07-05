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Путин нашел недостатки в Конституции СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а также монополия компартии на власть стали «минами замедленного действия», заявил президент России Владимир Путин. А принятые 1 июля поправки создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.

Путин порассуждал о том, каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, в интервью телеканалу «Россия-1». Он напомнил про «мину замедленного действия», которая была заложена «еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях».

Он рассказал о противоположных идеях Ленина и Сталина: первый поддерживал идею о самоопределении наций, и поэтому создаваемые СССР республики имели право на выход, второй говорил о том, что национальные объединения должны входить в РСФСР на правах автономий. Был принят ленинский вариант, но «не было прописано процедуры выхода из состава Союза».

#Россия
Ключевые поправки в Конституцию

Путин отметил, что республика получала «в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а при выходе имела право утащить с собой «подарки от русского народа».

«Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — сказал он.

Президент напомнил, что в Конституции 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть». Компартия, по словам Путина, стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда партия «сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — высказался Путин.

Тема: Конституционная реформа Путина
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