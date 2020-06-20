За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию

Голосование о поправках в Конституцию России стартует 25 июня. Гражданам до 1 июля предстоит одобрить их или нет. Речь идет о праве Владимира Путина вновь избираться на высший пост, о перераспределении властных полномочий, закреплении духовных ценностей и гарантиях благополучия россиян. Всего к голосованию предложено более 200 поправок.

Масштабные изменения в основной закон страны Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 20 января 2019 года. В тот же день он внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках. Российский парламент инициативу поддержал.

206 поправок к 22 статьям Конституции предполагают изменения в положения 3-8 глав Конституции (о федеративном устройстве и устройстве государственной власти). Документ не затрагивает фундаментальных основ и не предусматривает изменения глав 1 (по основам конституционного строя), 2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки и пересмотр Конституции).

Конституция России состоит из 9 глав, из которых 1, 2 и 9 не могут изменяться. Главы с 3 по 8 могут быть изменены, но при условии согласия субъектов РФ, Госдумы, Совета Федерации, президента.

Голосование будет пакетным, то есть россияне будут голосовать сразу «за» или «против» всех поправок. Результат голосования будет определяться простым большинством.

На участках и онлайн: как пройдет голосование

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сравнила такой подход с комплексным обедом, который человек берет, даже если ему не нравится отдельное блюдо.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — сказала Памфилова.

Предлагаемые к голосованию поправки можно условно разделить на четыре блока: политический, правовой, ценностно-идеологический и социальный.

Политический блок

Обнуление сроков

В статье 81 вводится запрет одному и тому же лицу занимать пост президента более двух сроков. Сейчас в Конституции говорится о запрете более двух сроков подряд.

При этом в части 3.1 статьи 81 оговаривается, что это правило применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Иными словами, эта поправка обнуляет все президентские сроки Путина и позволяет ему снова избираться на высший пост в 2024 году.

Неприкосновенность экс-президента

Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей об отрешении действующего главы государства от должности.

После исполнения своих полномочий президент России получает право стать сенатором — пожизненно.

Новые требования к президенту

Расширяются требования к кандидатам на высший государственный пост. Им должен быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет (ранее — не меньше десяти), ему нельзя иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям

Вводятся повышенные требования к лицам, чья власть связана с обеспечением национальной безопасности. А именно к председателю российского правительства, его заместителям, министрам, главам федеральных ведомств, высшим должностным лицам субъектов федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям.

Им запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Этим лицам также нельзя иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Усиление роли Госдумы и Совета Федерации

Поправки закрепляют передачу части полномочий от президента к парламенту. Сейчас глава государства сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем фактически без всякого согласия назначает министров.

Новая редакция Конституции предполагает, что окончательное решение по председателю правительства и министрам принимает парламент. Президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить.

Президент также обязан провести консультации с Советом Федерации по кандидатам на должность министров силового блока. При этом кандидаты на должность глав этих ведомств должны выступить в Совфеде с планами по организации своей работы.

Закрепление статуса Госсовета

Путин выступил с инициативой закрепить в основном законе статус Государственного совета РФ. Поправка гласит, что президент формирует Госсовет для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики».

Действующая Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Во время правления первого президента России Бориса Ельцина серьезных поправок в нее не вносилось. Изменялась только статья 65 (о составе субъектов РФ) в связи с изменениями наименований нескольких субъектов России.

Правовой блок

Верховенство российского права

В случае принятия поправок не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Факт противоречия будет устанавливаться Конституционным судом.

Россия — правопреемник СССР

В Конституцию добавлена статья том, что Россия является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

О недопустимости отчуждения территорий

Поправки гласят, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

О судебной системе

В систему судебной власти добавлено арбитражное судопроизводство. Судебную систему Российской Федерации будет составлять Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.

О Конституционном суде

Количество судей в нем сокращается с 19 до 11. По запросу президента России Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания.

С избранием президентом Владимира Путина в Конституции девять раз менялась 65 статья — из-за переименования субъектов федерации и объединения российских регионов.

Ценностно-идеологический блок

О единстве, Боге и исторической правде

Конституцию решили дополнить положением о том, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

В новой редакции также говорится, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

О государствообразующем народе и культуре

В статью 68, где ранее было указано, что государственным языком России на всей ее территории является русский, добавлено, что это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ.

В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством.

О воспитании детей

В статье 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

О союзе мужчины и женщины

По инициативе Путина, в Конституцию внесли пункт о защите института брака как союза мужчины и женщины. Российский лидер заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два — «будет папа и мама».

Во время президентства Дмитрия Медведева были внесены первые серьезные изменения в Конституцию. В декабре 2008 года по его инициативе увеличили срок полномочий президента РФ (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет), а также усилили контрольные полномочия парламента в отношении правительства.

Социальный блок

О МРОТ

В статью 75 добавлено положение о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

О пенсиях и социальных пособиях

Новая редакция Конституции закрепляет обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

О росте благосостояния граждан

В новой редакции основного закона появилась новая статья. В ней говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.