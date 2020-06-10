Семь дней выборов: как пройдет голосование по изменению Конституции

Голосование по поправкам к Конституции назначили на 1 июля, однако официально мероприятие стартует уже 25 июня. Для обеспечения безопасности формат голосования серьезно изменили, например, впервые разрешено электронное волеизъявление граждан. Как будет организовано голосование за изменения в основной закон страны?

Президент Владимир Путин в январе 2020 года предложил изменить Конституцию и внес в Госдуму соответствующий законопроект. Суммарно было подготовлено 206 изменений. Поправки вступят в силу, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в общероссийском голосовании.

Когда можно проголосовать?

Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня — процедура продлится неделю, до 1 июля. На участках избиратели смогут проголосовать в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется. Участки всю неделю будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Такой порядок принят во избежание массовых скоплений людей в период распространения коронавируса.

Также можно будет проголосовать на дому без указания причин. Впервые разрешено использовать электронное голосование через интернет — экспериментально отдать свои голоса в Сети смогут жители Москвы и Нижегородской области.

Как организуют электронное голосование?

Жители Москвы и Нижегородской области с 5 июня до 14.00 21 июня могут подать заявление о желании голосовать в электронном виде на портале «Госуслуги», для этого потребуется подтвержденная учетная запись сервиса. Москвичи могут также использовать для электронного голосования еще один портал — Mos.ru.

Процедура проводится на портале 2020og.ru с 14.00 25 июня до 20.00 30 июня по московскому времени. Там потребуется авторизоваться через единую систему идентификации. При этом система настроена так, что голоса пользователей будут приниматься анонимно — это сделано для сохранения тайного голосования.

Где разрешено голосовать?

Основной части граждан предлагается голосовать на избирательном участке по месту прописки. При этом можно сменить место голосования с помощью услуги «Мобильный избиратель», для этого потребуется подать заявление через портал «Госуслуги» или территориальный избирком с 5 по 21 июня.

По заявкам граждан планируется открывать мобильные участки для голосования вне помещений — на крупных предприятиях, в малых поселениях с транспортными проблемами, придомовых территориях, дачных сообществах. Заявки нужно отправлять в местные ЦИК до 21 июня, они будут рассмотрены комиссиями.

Каким будет бюллетень?

Гражданин должен придти на избирательный участок, на расстоянии показать паспорт члену избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. В пустом квадратике напротив нужного ответа следует поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень посчитается недействительным.

На голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Отметку следует сделать напротив одного из вариантов: «Да» или «Нет». Другие надписи, сделанные за пределами клеточек для голосования, значения не имеют. Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный ящик для голосования.

Какие правила безопасности?

Из-за пандемии коронавируса голосование пройдет с повышенными мерами безопасности. Члены избирательных комиссий будут следить, чтобы на участках не находилось более 8-12 человек одновременно, потоки входящих и выходящих разведут.

Избирателям на входе измерят температуру, раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки. На самих участках будут использоваться антисептики, все помещения планируется регулярно проветривать. При возможности планируется организовать участки на открытом воздухе — например, в мобильных шатрах.

Где узнать про изменения?

Вся информация об изменениях в основном законе страны опубликована на сайте конституция2020.рф. В числе ключевых поправок — обнуление президентских сроков для действующего главы государства.

Благодаря этому Владимир Путин сможет вновь претендовать на высший государственный пост в 2024 году и задержаться в должности главы государства до 2036 года. Нынешняя Конституция запрещает Путину идти на третий срок подряд.

В каком случае поправки примут?

Если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу. Основной закон страны останется прежним, если большинство граждан выскажутся против изменений. Порога явки на голосовании не будет.

Подсчет голосов по закону не может занимать более пяти дней, ЦИК опубликует результаты в течение трех дней после окончания подсчета. В случае одобрения в ходе общероссийского голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления поправок в силу.