Перестройка Путина: главные тезисы послания президента

Ежегодная программная речь президента Владимира Путина перед Федеральным собранием прошла в Манеже, собрав более 900 гостей. Глава государства рассказал про поддержку демографии, изменениях в Конституции, перераспределении властных полномочий и бесплатном интернете для россиян. Мы выбрали главные тезисы президента.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году заняло 1 час и 12 минут, оно стало 16-м по счету и впервые оглашается так рано — в середине января. Глава государства подчеркнул, что это сделано ради максимально быстрого решения национальных задач.

Поделиться полномочиями

Путин предложил урезать полномочия президента и доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. При этом глава государства будет обязан назначить предложенных парламентов кандидатов.

«Назначение руководителей всех силовых ведомства президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации», — сказал Путин.

Конституции дадут приоритет

Приоритет Конституции страны в российском правовом пространстве должен быть безусловным, подчеркнул Путин. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, решения международных органов могут действовать на территории России только в том случае, если они не противоречат Конституции.

Также президент согласился внести в Конституцию ряд поправок, но только после всенародного референдума. В частности, в главный закон планируется внести новые требования к лицам, занимающим «стратегически важные должности для суверенитета страны». У них должно отсутствовать иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Перестроить систему власти

Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Так, должны быть расширены и укреплены возможности местного самоуправления. «Нужно кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что в России возрожден Госсовет, в работе которого участвуют главы всех регионов, его статус предлагается закрепить в Конституции. Также Путин предложил наделить Конституционный суд правом проверять законопроекты и другие документы на легитимность до их подписания.

Платить маткапитал за первенца

Программу материнского капитала предложено продлить до 31 декабря 2026 года и увеличить его на 150 тысяч рублей. Также с 1 января 2020 года родители получат право на получение выплаты при рождении первенца. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит 466 тысяч рублей, на второго — 616 тысяч.

Фото: © пресс-служба президента РФ





Кроме этого, предполагается установить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе им будут выплачивать половину прожиточного минимума — 5,5 тысяч рублей. В 2021 году сумма может вырасти до 11 тысячи рублей.

Поддержать школы

Путин предложит ввести специальную доплату за классное руководство — ее размер составит не менее 5 тысяч рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Все действующие выплаты за классное руководство должны быть сохранены, подчеркнул глава государства.

Также президент призвал обеспечить бесплатным горячим питанием в школах всех учеников с первого по четвертый классы. «В тех регионах, где есть техническая готовность — горячее питание должно поступать уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — с 1 сентября 2023 года», — уточнил Путин.

Запустить бесплатный интернет

Президент предложил обеспечить бесплатный доступ ко всем социально значимым российским интернет-ресурсам, напомнив при этом, что в России «есть свои соцсети, мессенджеры, другие национальные интернет-ресурсы». «Людям не придется платить за интернет-трафик», — отметил глава государства.

По словам президента, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян, дав гражданам широкие возможности для образования и творчества, реализации социальных и культурных проектов или просто общения. «Это новые возможности для участия людей в жизни страны», — подытожил Путин.

Пересмотреть зарплаты медиков

Глава государства предложил внедрить с этого года новую систему оплаты труда в здравоохранении. Она будет включать фиксированную долю оклада в зарплате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, что повысит прозрачность и гарантирует получение дополнительных денег.

По словам Путина, региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения будут запущены с 1 июля. На их реализацию выделили 550 миллиардов рублей. Также президент потребовал отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения.

Разогнать экономику

Путин потребовал запустить «новый инвестиционный цикл», чтобы темпы роста ВВП России в 2021 году превысили мировые. Так, ежегодный прирост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%». Также он пообещал, что налоговые условия для бизнеса не будут меняться в течение шести лет.

«Нужно поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями»», — поручил глава государства.