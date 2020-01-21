Осужденный сбежал из красноярской колонии с помощью муляжа

Осужденный сбежал из колонии-поселения, подложив вместо себя муляж на спальное место, мужчину задержали в тот же день, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в тот же день на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело части 1 статьи 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура выяснила, что сбежать мужчина смог из-за нарушения сотрудниками колонии режима учреждения, воспитательной работы. Начальнику ФКУ ИК-42 ГУФСИН края спецпрокуратурой внесено представление. Ведомство контролирует исправление нарушений.