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Осужденный сбежал из красноярской колонии с помощью муляжа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный сбежал из колонии-поселения, подложив вместо себя муляж на спальное место, мужчину задержали в тот же день, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в тот же день на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело части 1 статьи 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура выяснила, что сбежать мужчина смог из-за нарушения сотрудниками колонии режима учреждения, воспитательной работы. Начальнику ФКУ ИК-42 ГУФСИН края спецпрокуратурой внесено представление. Ведомство контролирует исправление нарушений.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.