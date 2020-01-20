Ростехнадзор выяснил причину загадочной гибели рабочих «Норникеля»

Причиной загадочной гибели трех рабочих на руднике «Норникеля» стала неудовлетворительная организация производства работ, при которой в атмосфере содержалось только 20% кислорода, сообщает сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В октябре вечером на руднике «Таймырский» компании «Норильский никель» проводились горные работы. По неустановленной причине погибло трое рабочих в возрасте 40,45 и 49 лет. По данным компании, на месте газоанализаторы не зафиксировали превышений нормативов по газам и примесям в воздухе. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего гибель нескольких человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Главной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Она выразилась в том, что не было ограждения в непроветриваемой тупиковой горной выработке.

Из-за образования систем микротрещин в рудном массиве, повышения влажности и температуры воздуха из-за закладочных работ, проникновения влажного и теплого воздуха в систему микротрещин в горной выработке образовалась атмосфера, не пригодная для дыхания, с содержанием кислорода менее 20%.

Также среди факторов, приведших к ЧП, стали допуск на работы сотрудников сторонних организаций и низкая эффективность проведения производственного контроля.

Действия «Норникеля»

«Для исключения повторения подобных ситуаций компания закупила и переоснастила горнорудные подразделения Заполярного филиала газоанализаторами, которые позволяют выявлять содержание не только опасных и ядовитых газов, но и количественное содержание кислорода в воздухе. Были исследованы все тупиковые выработки рудников Заполярного филиала», — сообщается на сайте «Норникеля».

В результате расследования был определен круг лиц, действия и бездействие которых повлекли за собой случившуюся трагедию, — от начальника участка до директора рудника. До конца января их привлекут к административной ответственности. От занимаемых должностей освобождены главный инженер и директор рудника «Таймырский».

Семьям погибших была оказана материальная помощь, а также компенсированы все необходимые расходы. Близкие родственники погибших получили выплаты до 2 миллионов рублей.