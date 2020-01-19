Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми

Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово, которые открылись 2 января, заполнены наполовину, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

Направления Новосибирск – Кемерово и Новосибирск – Барнаул включены в перечень субсидируемых. Полеты осуществляют на воздушных судах Embraer 170 со 2 января, по пять раз в неделю на каждом направлении.

«Мы наблюдаем стабильно растущий спрос на полеты из Новосибирска в Кемерово и Барнаул. Средняя загрузка уже выполненных рейсов превышает 50%, что соответствует нашим ожиданиям для первого месяца полетов по коротким региональным маршрутам», — сообщила Хаитова.

Стоимость полета в столицу Кузбасса составляет около 2 тысяч рублей в одну сторону, а в Барнаул 1,8 тысячи рублей. При этом стоимость поездки на автобусе в эти города почти в два раза дешевле билета на самолет.

«Авиаперевозки имеют прямую связь с уровнем дохода населения в регионах и наличием альтернативных путей сообщения. В условиях падения доходов как у населения, так и у бизнеса, отсутствием регионального экономического роста, субсидирование со стороны государства таких перевозок считаю нецелесообразным», — рассказала старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

Но в период летних отпусков, по ее словам, когда люди стремятся отправиться отдыхать, а Новосибирск является крупнейшим транспортным хабом, субсидирование рейсов из дальних районов Сибири и Крайнего Севера, равно как и увеличение числа рейсов из этих районов, вполне экономически и социально обосновано.