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Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово, которые открылись 2 января, заполнены наполовину, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

Направления Новосибирск – Кемерово и Новосибирск – Барнаул включены в перечень субсидируемых. Полеты осуществляют на воздушных судах Embraer 170 со 2 января, по пять раз в неделю на каждом направлении.

«Мы наблюдаем стабильно растущий спрос на полеты из Новосибирска в Кемерово и Барнаул. Средняя загрузка уже выполненных рейсов превышает 50%, что соответствует нашим ожиданиям для первого месяца полетов по коротким региональным маршрутам», — сообщила Хаитова.

Стоимость полета в столицу Кузбасса составляет около 2 тысяч рублей в одну сторону, а в Барнаул 1,8 тысячи рублей. При этом стоимость поездки на автобусе в эти города почти в два раза дешевле билета на самолет.

«Авиаперевозки имеют прямую связь с уровнем дохода населения в регионах и наличием альтернативных путей сообщения. В условиях падения доходов как у населения, так и у бизнеса, отсутствием регионального экономического роста, субсидирование со стороны государства таких перевозок считаю нецелесообразным», — рассказала старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

Но в период летних отпусков, по ее словам, когда люди стремятся отправиться отдыхать, а Новосибирск является крупнейшим транспортным хабом, субсидирование рейсов из дальних районов Сибири и Крайнего Севера, равно как и увеличение числа рейсов из этих районов, вполне экономически и социально обосновано. 

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zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...