Движение на дорогах Алтая закрыли из-за метели

Движение на трассах Алтайского края закрыли из-за плохой видимости и сильной метели, сообщает ГУ МЧС по региону.

Движение на автодорогах К-09 («Поспелиха — граница Республики Казахстан»), К-03 («Змеиногорск — граница Новосибирской области»); К-13 (Алейск - Смоленское) и К-18 (Алейск - Чарышское) закрыто из-за сильной метели и плохой видимости.

На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. Спасатели не советуют водителям в такую погоду отправляться в дальние поездки.