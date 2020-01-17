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Движение на дорогах Алтая закрыли из-за метели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Алтайском краю

Движение на трассах Алтайского края закрыли из-за плохой видимости и сильной метели, сообщает ГУ МЧС по региону.

Движение на автодорогах К-09 («Поспелиха — граница Республики Казахстан»), К-03 («Змеиногорск — граница Новосибирской области»); К-13 (Алейск - Смоленское) и К-18 (Алейск - Чарышское) закрыто из-за сильной метели и плохой видимости.

На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.  Спасатели не советуют водителям в такую погоду отправляться в дальние поездки.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?