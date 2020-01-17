Движение на дорогах Алтая закрыли из-за метели

Фото: © ГУ МЧС по Алтайском краю
Движение на трассах Алтайского края закрыли из-за плохой
видимости и сильной метели, сообщает ГУ МЧС по региону.
Движение на автодорогах К-09 («Поспелиха — граница
Республики Казахстан»), К-03 («Змеиногорск — граница Новосибирской области»); К-13
(Алейск - Смоленское) и К-18 (Алейск - Чарышское) закрыто из-за сильной метели
и плохой видимости.
На других автомобильных дорогах федерального и регионального
значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. Спасатели не советуют водителям в такую погоду
отправляться в дальние поездки.