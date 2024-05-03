Магнитная буря усилилась после новых вспышек на Солнце

Мощность магнитной бури на Земле значительно возросла, достигнув уровня G3, сообщили в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

В настоящее время на планете, после вспышек на Солнце высокого класса, наблюдается магнитная буря уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», рассказали ТАСС ученые.

При уровне G3 в энергетических системах необходимо корректировать напряжения, возможны «закипания» масляных трансформаторов и ложные тревоги в предохранительных системах.

Сильная магнитная буря способная нарушить спутниковую и низкочастотную радионавигацию а также высокочастотную радиосвязь. Полярные сияния наблюдаются в средних широтах.