НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Магнитная буря усилилась после новых вспышек на Солнце

Источник:
ТАСС
158 0

Мощность магнитной бури на Земле значительно возросла, достигнув уровня G3, сообщили в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

В настоящее время на планете, после вспышек на Солнце высокого класса, наблюдается магнитная буря уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», рассказали ТАСС ученые.

При уровне G3 в энергетических системах необходимо корректировать напряжения, возможны «закипания» масляных трансформаторов и ложные тревоги в предохранительных системах.

Сильная магнитная буря способная нарушить спутниковую и низкочастотную радионавигацию а также высокочастотную радиосвязь. Полярные сияния наблюдаются в средних широтах.

Еще по теме
Странное свечение заметили в небе над Украиной
Небо в Приамурье окрасилось в желто‑оранжевый. ФОТО
Зимние комары проснулись на Алтае. ФОТО
Слоны устроили похороны погибших детенышей
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
19
США встревожила угроза встречи авианосца с ракетой‑убийцей
19
Посол Литвы намекнул на уничтожение Крымского моста
19
Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России
17
Песков заявил, что участь Зеленского предрешена
16
Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа