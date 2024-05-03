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Странное свечение заметили в небе над Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы опубликовали кадры странного свечения в небе Украины у Киева, Одессы, Днепра и западных областей страны.

На кадрах видно белое светящееся пятно. Некоторые очевидцы утверждали, что оно двигалось.

Подобное явление также наблюдалось в России, в частности в Смоленской и Ленинградской областях, а также в Литве.



В соцсетях предположили, что свечение могло быть проявлением полярного сияния — на Земле бушевала магнитная буря.

Позже стало известно, что светящееся пятно — это след от ступеней ракеты Falcon 9, запустившей накануне два спутника.

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