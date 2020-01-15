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Сторожа промбазы в Красноярске загрызли собаки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи выясняют причины смерти сторожа промбазы в Красноярске, тело которого нашли со следами укусов собак, сообщает СУ СК РФ по региону.

Тело 58-летнего сторожа со следами укусов собак нашли на территории промбазы в Ленинском районе Красноярска в субботу. Следователи начали проверку. Эксперты установят причины смерти, после этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Случаи нападения собак в Красноярске на людей не единичны. В ноябре животные напали на школьника, в октябре собака на улице вцепилась в ногу девушке.

Депутаты Заксобрания Красноярского края в конце прошлого года поднимали вопрос о неэффективности отлова бродячих собак в городе. По словам замначальника управления дорог и благоустройства мэрии Станислава Наливкина, в Красноярске около 6-7 тысяч бездомных собак, а допустимое количество — 3 тысячи. Этого достаточно, чтобы сдерживать популяцию крыс.


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