Пьяная женщина за рулем сдалась полиции в Хакасии ради внимания

Женщина-водитель сообщила полиции, что пьяная находится за рулем, она сдалась ради внимания правоохранительных органов, сообщает УГИБДД России по Республике Хакасия.

Женщина сообщила полиции Саяногорска, что пьяная находится за рулем. Патруль ГИБДД на улице Ярыгина остановил машину, которым управляла звонившая. 30-летняя жительница города металлургов колесила неподалёку от своего дома.

«Помимо того, что была пьяна, а медицинское освидетельствование показало наличие 0,949 мг/л алкоголя, в августе 2019 года была лишена водительских прав. По постановлению мирового суда, женщина не имеет права управлять автомобилем в течение 18 месяцев и выплатила штраф 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как пояснила нетрезвая автолюбительница, ей было необходимо внимание сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), её автомобиль изъят и поставлен на спецстоянку. Ей грозит штраф до 300 тысяч или лишение свободы на срок до 3 лет.