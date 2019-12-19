Новосибирский Минздрав подтвердил дефицит кадров в скорой помощи

Дефицит фельдшеров на станциях скорой медицинской помощи (ССМП) в Новосибирской области сформировался после изменений квалификационных требований. Это проблема всей России, которая решается сейчас на федеральном уровне, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов журналистам в четверг, комментируя предстоящую акцию протеста сотрудников ССМП.

«На самом деле у нас есть определенный дефицит кадров в службе скорой медицинской помощи. Все специализированные бригады укомплектованы на 100%, но у нас есть дефицит по фельдшерам обычных линейных бригад. Это проблема всей России», — прокомментировал Хальзов.

Он объяснил, что еще несколько лет назад в бригады сотрудников скорой помощи входили санитары — студенты медицинских вузов. Но на федеральном уровне внесены изменения в квалификационные требования, и сейчас называться санитаром может только тот человек, который уже имеет специальное медобразование.

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«Одномоментно по всей стране мы получили отток санитаров — молодых ребят, которые горели желанием, помогали и фельдшерам, и врачам скорой помощи... Сейчас государство этот вопрос решает для того, чтобы внести дополнительные изменения (в нормативы)», — сказал Хальзов.

В среду стало известно, что ряд сотрудников скорой помощи планирует выйти на акцию протеста в Новосибирске, чтобы обратить внимание властей на большую загруженность бригад, дефицит кадров и низкие заработные платы