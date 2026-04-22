Операторы попросили отсрочить введение платы за VPN-трафик

Российские операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик из-за неготовности своих биллинговых систем.

Дополнительную плату для абонентов за потребление более 15 гигабайт международного трафика планировалось ввести с 1 мая, однако технически компании не готовы к изменениям, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Для определения международного трафика потребуется настроить биллинговые системы, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление интернета, тарифицируют их, списывают деньги и выставляют счета.

При этом непонятно, какой трафик определять как международный, так как некоторые российские компании используют иностранные IP-адреса. Также неясно, что нужно делать операторам, когда абонент превысит 15 Гб международного трафика и не внесет плату.

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 28 марта потребовал от операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. По замыслу министра, это позволит снизить популярность VPN в России.