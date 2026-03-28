Спрос на стационарные телефоны резко взлетел

Спрос на установку стационарных телефонов резко вырос среди россиян, сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский.

«Я могу сказать интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», — цитирует его ТАСС.

Интерес к проводной телефонии вырос на фоне вводимых в регионах ограничений мобильной связи. В этой связи Осеевский порекомендовал вернуться к стационарному телефону. «Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — подчеркнул он.

По его словам, интерес к таким устройствам проявляют не только обычные пользователи. Осеевский отметил, что даже «очень уважаемые люди» все чаще хотят установить стационарный телефон у себя дома.