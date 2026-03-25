Банки выступили против подтверждения операций через Max

Мессенджер Max
Банки призвали изменить готовящийся ко второму чтению законопроект «Антифрод 2.0» в части обязательного подтверждения операций, проводимых удаленно, через СМС-сообщения или мессенджер Max говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ и правительство

Текущая версия документа предусматривает, что подтверждение одним из этих двух способов будет необходимо для совершения дистанционным образом «значимых действий».

Банкиры называют это положение «юридически избыточной и необоснованно затратной» (направление информационных сообщений по двойной стоимости) процедурой, которая приведет к дополнительным расходам. В результате, стоимость банковских услуг вырастет, объяснил газете «Коммерсантъ» глава НСФР Андрей Емелин.

В отрасли также указывают на технические и инфраструктурные риски: зависимость от одного канала может создать «единую точку отказа» для всей системы онлайн-операций. При этом, по оценке экспертов, сама мера не повысит существенно уровень защиты — мошенничество сегодня чаще связано с социальной инженерией, а не с недостатком способов подтверждения.

Участники рынка предлагают сохранить альтернативные методы аутентификации и установить прозрачные тарифы на отправку кодов либо сделать такие сообщения бесплатными.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что более надежными остаются push-уведомления, TOTP-коды и биометрия, тогда как СМС уже считаются уязвимым каналом.

