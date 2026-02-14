Как Бетховен повлиял на размер компакт-дисков

Классические компакт-диски имеют диаметр ровно 12 сантиметров. С момента старта CD в 1982 году появилось много других форматов — например, DVD и Blu-ray, но этот размер оставался неизменным. Почему инженеры выбрали именно его?

Компакт-диски изначально разрабатывали в качестве замены виниловым дискам, спецификация CD стала результатом совместной работы команд двух технологических корпораций — японской Sony и голландской Philips.

Первый музыкальный CD представили в июне 1982 года, на нем был выпущен альбом группы АВВА «The Visitors». Первоначально носитель использовался только для аудиозаписей, однако затем на него стали записывать и цифровые файлы любых типов.

Как выбирали размер компакт-диска

Физический размер будущего диска стал для разработчиков одним из самых принципиальных вопросов. Этот параметр определял, сколько музыки сможет вместить носитель и насколько удобным он будет в использовании.

Изначально Philips предлагала диаметр 11,5 сантиметра — он равнялся диагонали стандартной аудиокассеты, что позволяло в дальнейшем интегрировать будущие CD-проигрыватели в автомобильные магнитолы. На такой диск помещалось около 60 минут стереозвука.

Sony поначалу настаивала на более компактном варианте в 10 сантиметров. Однако затем руководитель проекта с японской стороны Норио Ога (вице-председатель Sony) предложил увеличить диаметр до 12 сантиметров.

Ключевым для такого выбора стал музыкальный аргумент — дело в том, что одно из самых знаковых произведений классической музыки, «Девятая симфония Бетховена», имела продолжительность в 74 минуты.

Именно под эту длительность в итоге был рассчитан финальный диаметр компакт-дисков — новый носитель получился компактным и был заметно меньше виниловой пластинки, но при этом давал достаточно места для записи почти любого музыкального произведения.