Глобальная гарантия Asus перестала работать в России

Asus с 1 января 2026 года прекратила гарантийное обслуживание устройств с международной гарантией на территории России, следует из внутреннего уведомления российского подразделения компании.

Согласно документу, авторизованным сервисным центрам будет запрещено принимать по гарантии устройства, официально поставленные в другие страны и имеющие статус международной гарантии.

Клиентам с такими устройствами придется обращаться в сервисные центры тех государств, где всемирная гарантия Asus продолжает действовать. Компания пояснила, что Россия была исключена из списка стран с поддержкой глобальной гарантии еще в 2023 году.

Однако до настоящего времени компания продолжала обслуживать такие устройства за счет внутренних ресурсов. С 2026 года такая практика стала невозможной из-за логистических сложностей и невозможности поставок оригинальных запчастей для гарантийного ремонта.

Asus — транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике. В частности, она выпускает материнские платы, мониторы, ноутбуки и видеокарты. Штаб-квартира компании находится на Тайване.