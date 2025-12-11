НАВЕРХ
Найден способ вернуть Steam на Windows 7

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Сервис Steam
Фото: © Sibnet.ru

Энтузиаст-разработчик под ником Eazy Black представил модифицированную версию клиента Steam, способную работать на Windows 7 и 8. Компания Valve официально «отключила» Steam для этих устаревших операционных систем еще в январе 2024 года.

Скачать версию Steam для устаревшей Windows можно с официального сайта разработчика. Там находятся 7-Zip-архивы отдельно для Windows 7 и Windows 8. Также есть общая 32-разрядная версия.

Перед установкой модифицированного клиента необходимо убедиться, что операционная система обновлена до последней из доступных версий. При этом стоит помнить, что использование неофициальной программы может представлять риск потери данных.

Согласно актуальной статистике Steam, доля геймеров с компьютерами под управлением Windows 7 сейчас составляет всего 0,05%. Windows 11 используют 69,2% пользователей платформы, доля Windows 10 снизилась до 30,66%.

Steam с 1 января 2026 года перестанет поддерживать 32-разрядную версию Windows 10. Пользователям рекомендуют обновить оборудование и операционную систему до 64-разрядной или установить Windows 11.

