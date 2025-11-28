Дизайнер из Сингапура поместил приставку SNES в кроссовки Nike

Дизайнер из Сингапура Густаво Бонзанини представил кроссовки Nike Air SNES со встроенной ретро-приставкой. Необычная коллаборация приурочена к 35-летию выхода легендарной игровой консоли Super Nintendo Entertainment System в Японии.

Творение дизайнера представляет собой кастомизированные кроссовки от Nike с платой Raspberry Pi Zero W, помещенной в один из язычков. Мощности устройства хватает, чтобы запускать 16-битные классические игры через эмулятор, пишет портал Recalbox.

Чип Raspberry имеет встроенный выход Mini HDMI, что не вполне подходит для ретро-концепции Бонзанини. Чтобы устройство более соответствовало духу 90-х, дизайнер добавил небольшой аналоговый преобразователь.

В результате Air SNES подключается к телевизору ретро-кабелем стандарта RCA. Гаджет способен работать около 30 минут от встроенного аккумулятора.

Кроссовки-консоль идут в комплекте с bluetoot-геймпадом 8BitDo Mod Kit, стилизованным под оригинальный геймпад SNES.

«Этот художественный проект стал для меня способом прославить оба мира и расширить границы того, чем могут стать культура кроссовок и технологии, слившись воедино», — цитирует Бонзанини Recalbox.

Nike Air SNES созданы в единственном экземпляре и позиционируются как произведение искусства. Их промышленное производство не планируется.