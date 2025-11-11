Картографический сервис «2ГИС» начал указывать стоимость проезда в общественном транспорте. Функция пока доступна не во всех городах.

Цену проезда в автобусах, троллейбусах и метро можно увидеть при построении маршрута. Если на нем предусмотрены пересадки, сервис покажет стоимость каждого участка и итоговую сумму за перемещение из точки А в точку Б.

«Это помогает не только выбрать наиболее удобный маршрут, но и сэкономить — например, за счет меньшего количества пересадок или выбора более дешевого вида транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стоимость проезда в общественном транспорте указывается в более чем 100 городах России, в том числе, в столице. Сервис показывает базовый тариф без учета льгот и возможных скидок.

Новая опция, по замыслу разработчиков, будет особенно полезна для крупных городов с большим выбором маршрутов, в которых легко запутаться. Она также пригодится туристам или жителям, которые редко перемещаются на общественном транспорте.

Для корректного и полного отображения информации о маршруте нужна актуальная версия приложения для Android или iOS.