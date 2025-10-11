2ГИС назвал город с самым быстрым общественным транспортом

ртографический сервис 2ГИС сравнил среднюю скорость движения наземного общественного транспорта в российский городах-миллионниках. Лидером оказалась Москва. Но второе и третье места заняли сразу по несколько мегаполисов, сообщила пресс-служба компании.

Средняя скорость движения автобусов, трамваев, маршруток и троллейбусов в крупных городах составила 20-26 км/ч с учетом остановок в пути и пробок на дорогах. Быстрее всего в общественном транспорте перемещаются жители Москвы (33 км/ч) — благодаря выделенным полосам и специальной дорожной разметке-«вафельнице» на перекрестках.

Санкт-Петербург, Волгоград, Уфа, Казань, Пермь и Самара заняли групповое второе место рейтинга. В этих городах автобусы перевозят пассажиров со средней скоростью 25-26 км/ч.

Коллективное третье место с показателем 20-24 км/ч заняли Новосибирск, Воронеж, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург.

Эксперты отмечают, что реальная скорость некоторых маршрутов может быть значительно ниже средней и сопоставима со скоростью передвижения на электросамокате, который вместе с тем дает больше гибкости и позволяет ехать без остановок.