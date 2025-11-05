Apple выпустит бюджетный MacBook с процессором от iPhone

Американская корпорация Apple планирует выпустить на рынок ноутбук с чипом А-серии от iPhone. Устройство по цене меньше тысячи долларов станет первым за последние годы бюджетным компьютером компании.

Доступная цена ноутбука будет достигнута за счет использования менее продвинутых компонентов, пишет Bloomberg. Помимо процессора от iPhone вместо чипа M-серии, в доступных MacBook будут установлены ЖК-дисплеи более низкого класса меньшей диагонали (меньше, чем в 13,6-дюймовом MacBook Air).

Внутренние тесты Apple показали, что процессор A19 от iPhone, способен работать лучше, чем оптимизированный для Mac M1, ставший первым собственным ARM-чипом компании.

Стоимость бюджетного MacBook, по данным Bloomberg, может быть значительно ниже 1000 долларов. Таким образом, компьютер сможет конкурировать с Chromebook и другими устройствами на Windows начального уровня.

В продажу гаджет поступит в первой половине 2026 года, сообщили источники издания, пожелавшие остаться анонимными.