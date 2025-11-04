НАВЕРХ
Apple выпустила iOS 26.1 с настройкой «стеклянного» интерфейса

Sibnet.ru
Магазин приложений App Store
Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple выпустила iOS 26.1, операционная система получила новые функции, также были исправлены разнообразные ошибки. Самым важным изменением стала возможность отключить визуальный вид Liquid Glass на iPhone.

«Стеклянный» интерфейс можно изменить в разделе «Настройки» и далее «Экран и яркость». Для Liquid Glass теперь можно выбрать исходный вид («Прозрачный») и более щадящий («Однотонный»).

Настройка добавлена по просьбам пользователей, участвовавших в тестировании, уточнила компания. Новый вариант повышает контрастность элементов и делает текст в интерфейсе более читаемым.

Также теперь пользователи смогут отключить жесты камеры. В iOS 26.1 можно убрать жест смахивания влево с экрана блокировки, который по умолчанию запускает приложение «Камера». Никто не сможет воспользоваться функцией, если телефон заблокирован.

Слайдер отключения добавили в будильниках и таймерах iOS 26.1. Чтобы деактивировать оповещения, нужно провести по кнопке вправо. По замыслу разработчиков, это поможет избежать случайных отключений.

Вернулась функция Slide Over в iPadOS. Пользователи снова могут открывать приложение поверх остальных окон и быстро скрывать его с экрана. Также добавили функцию Local Capture для записи части экрана во время видеозвонков на iPhone и iPad.

Установить iOS 26.1 можно по воздуху через «Настройки», где следует найти раздел «Обновление ПО» на совместимых устройствах, обновление доступно с 4 ноября.

