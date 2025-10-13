НАВЕРХ

Даниил Медведев вернулся в топ-15 лучших теннисистов мира

Фото: © @medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-15 мирового рейтинга. Обновленная версия топа опубликована на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

Медведев, занимавший в сентябре 18 место в мире, смог дойти до полуфинальной стадии на двух крупных турнирах в Китае. В результате россиянин поднялся в топе сразу на четыре позиции, потеснив с 14 строчки Андрея Рублева.

Лидером обновленного рейтинга ATP остался испанец Карлос Алькарас, возглавивший топ в сентябре после победы на US Open. На второй строчке итальянец Янник Синнер, на третьей – представитель Германии Александр Зверев.

Лучшим среди россиян в топе оказался Карен Хачанов, расположившийся на 10 позиции.

Спорт #Летние виды
