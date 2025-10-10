НАВЕРХ
Павел Дуров написал пост о свободе интернета в свой день рождения

Источник:
Sibnet.ru
182
Фото: © t.me/durov

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения опубликовал пост о свободе интернета и нападках на свободу слова со стороны мировых правительств.

Дуров поведал, что не хочет праздновать свое 41-летие, поскольку его поколению «осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами».

Предприниматель считает, что власти разных стран все чаще используют технологии, разработанные для свободного обмена информацией, в качестве инструмента контроля. В пример он привел цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе.

«Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в Интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность», – написал Дуров.

Дуров рассказал о попытке отравления в 2018 году

На этом фоне, отмечает создатель Telegram, его поколение рискует стать последним в истории, имевшим свободы и позволившим их отнять. В связи с чем времени на то, чтобы отметить день рождения, у него нет.

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», – резюмировал Дуров.

Хайтек #Интернет #Общество
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!

evgen17

Мониторят- значит якобы наблюдают за всей ситуацией и просто угорают над народом .....