Дуров впервые рассказал о попытке отравления в 2018 году

Источник:
Sibnet.ru
Основатель Telegram Павел Дуров на интервью у Лекса Фридмана
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что в 2018 году его пытались отравить и он думал, что умрет.

Фридман попросил Дурова рассказать о попытке покушения на него, «судя по всему — отравления». Тот согласился, подчеркнув, что раньше он об этом никогда не говорил, поскольку не хотел, чтобы люди волновались и пугались.

По словам Дурова, это произошло весной 2018 года, когда команда пыталась привлечь средства инвесторов для криптовалюты TON, а несколько стран пытались заблокировать мессенджер. Предприниматель подчеркнул, что его здоровье «безупречно».

Дуров рассказал, что вернулся в арендованный таунхаус, где «странный сосед» что-то оставил ему у двери. А час спустя ему стало очень плохо, и он «почувствовал боль по всему телу».

«Сначала пропали зрение и слух, потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: "Ну вот и все". Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль, думал, это конец», — описал состояние основатель Telegram.

Мужчина очнулся на полу на следующее утро и увидел, что по всему телу полопались сосуды. Он не мог ходить и две недели провел дома. Большей части команды он об этом не рассказывал.

В интервью не прозвучало каких-либо подробностей о странном соседе и оставленном предмете, что с ними стало дальше. Фридман не спросил Дурова, обращался ли он к врачам и как лечился.

Дуров с 2017 года проживает в Дубае. В 2018 году работу Telegram пытались ограничить в России и Иране.

