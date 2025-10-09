Мэрия Томска отказалась содержать изъятый у Штенгелова ФК «КДВ»

Администрация Томска не станет финансировать томский футбольный клуб «КДВ», который суд забрал у Дениса Штенгелова вместе с одноименным холдингом. Об этом заявил мэр Дмитрий Махиня.

«Футбол не по силам, честно скажу. Держать команду только за счет городского бюджета, без спонсоров, невозможно. Таких примеров в стране, пожалуй, нет — везде есть предприятия, которые поддерживают клубы», — цитирует чиновника Tomsk.ru.

Мэрия готова взаимодействовать с компаниями, которые захотят участвовать в финансировании футбольного клуба, добавил Махиня. Футбольный клуб «КДВ» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Сейчас команда занимает 4 место из 14.

Тверской районный суд Москвы 2 октября признал бывшего совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова и его отца «экстремистским объединением» и изъял активы принадлежащего ему кондитерского холдинга KDV Group стоимостью 497 миллиардов рублей. Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга, в том числе банк «Долинск» и два футбольных клуба.