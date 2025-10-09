НАВЕРХ

Мэрия Томска отказалась содержать изъятый у Штенгелова ФК «КДВ»

Источник:
Tomsk.ru
265 1
Игра ФК «КДВ»
Игра ФК «КДВ»
Фото: © ФК «КДВ»

Администрация Томска не станет финансировать томский футбольный клуб «КДВ», который суд забрал у Дениса Штенгелова вместе с одноименным холдингом. Об этом заявил мэр Дмитрий Махиня.

«Футбол не по силам, честно скажу. Держать команду только за счет городского бюджета, без спонсоров, невозможно. Таких примеров в стране, пожалуй, нет — везде есть предприятия, которые поддерживают клубы», — цитирует чиновника Tomsk.ru.

Мэрия готова взаимодействовать с компаниями, которые захотят участвовать в финансировании футбольного клуба, добавил Махиня. Футбольный клуб «КДВ» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Сейчас команда занимает 4 место из 14.

Тверской районный суд Москвы 2 октября признал бывшего совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова и его отца «экстремистским объединением» и изъял активы принадлежащего ему кондитерского холдинга KDV Group стоимостью 497 миллиардов рублей. Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга, в том числе банк «Долинск» и два футбольных клуба.

Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял 500 млрд
Еще по теме
Мадридский «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы
ФИФА хочет изменить правила исполнения пенальти
Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле получил «Золотой мяч»
Сборная России по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА
смотреть все
Спорт #Футбол #Томск #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.