Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов

Sibnet.ru
Тверской районный суд Москвы признал бывшего совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова и его отца «экстремистским объединением» и изъял активы принадлежащего ему кондитерского холдинга KDV Group стоимостью 497 миллиардов рублей.

Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга (в том числе банк «Долинск» и два футбольных клуба), а также личное имущество семьи. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Штенгелов собирается обжаловать решение суда, пишет «РБК». 

По данным Генпрокуратуры, гражданин Украины Штенгелов-старший с 2014 года давал деньги украинской стороне. Он также создал военизированное подразделение, участники которого влились в «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (все три признаны в России террористическими объединениями и запрещены). Дмитрий Штенгелов, по данным ведомства, снабжал украинскую армию продовольствием.

Штенгелов являлся совладельцем «Зимней вишни» на момент пожара в ТЦ в 2018 году. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. С 2008 года Штенгелов живет в Австралии. Холдингу KDV Group принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие.

Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный Генин умер
