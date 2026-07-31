Лерчек получила условный срок и крупный штраф

Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Также ее оштрафовали на 765 миллионов рублей.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Блогера обвиняли в выводе из России в Арабские Эмираты более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Свою вину она не признавала.

Суд признал Лерчек виновной по части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В рамках условного срока Лерчек запрещено менять постоянное место жительства без уведомления, а также являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не менее одного раза в месяц.

Кроме этого, ей нельзя заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов или других интернет-ресурсов с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода.

Первоначально блогер предстала перед судом со своим бывшим мужем Артемом Чекалиным. Однако в марте дело Лерчека выделили в отдельное производство и приостановили из-за болезни до выздоровления — у нее нашли рак желудка.

После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о возможности подсудимой участвовать в процессе, и 30 июля рассмотрение дела возобновили в закрытом режиме.