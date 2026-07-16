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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе украинского дрона

Источник:
Sibnet.ru
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Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев
Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев
Фото: © официальный телеграм-канал Запорожской АЭС

ВСУ ударили дроном по служебному автомобилю Запорожской АЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Яковлева убили из-за целенаправленного террористического акта киевского режима, сказал Лихачев. По его мнению, это стало возможным из-за прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны государств Запада.

«Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — заявил глава Росатома.

Он уточнил, что дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

«Мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», — говорится в заявлении Лихачева.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в ходе которого был убит Яковлев. Этот инцидент «представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», отметил он.


Тема: Спецоперация на Украине
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ЧП #Громкое дело #Конфликты
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