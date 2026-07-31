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Один из осужденных по делу Долиной ушел на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Один из осужденных за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Четыре фигуранта дела о мошенничестве в крупном размере, в том числе и с квартирой Долиной, были осуждены в ноябре 2025 года. Три мужчины и женщина были «дропперами», то есть обналичивали деньги, которые «неустановленные лица» выманивали у жертв под видом сотрудников силовых органов, банков и госструктур. Они получили от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы в 900 тысяч рублей.

Один из четырех мошенников — Дмитрий Леонтьев — отправился из колонии на СВО, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Лефортовского суда Москвы, сейчас рассматривающего иск Долиной на 176 миллионов рублей.

Суд выделил материалы в отношении Леонтьева в отдельное производство. Следующее заседание назначено на 21 августа.

Источник RT подтвердил, что Леонтьев находится в зоне СВО. По его словам, остальные осужденные пока не собираются подписывать контракт.

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