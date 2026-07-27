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Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

Источник:
Sibnet.ru
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Валерия Чекалина (Лерчек)
Фото: © @ler_chek

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций и проходившей лечение от рака четвертой стадии.

Суд 30 июля решит вопрос об изменении блогеру меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу, сообщил источник ТАСС.

Гособвинение в лице прокуроров Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой попросило суд ужесточить Чекалиной меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как блогер уехала на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург.

Ранее НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, где лечится Чекалина, в ответ на судебный запрос сообщил, что блогер прошла курс химиотерапии. Несмотря на это, медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке Чекалиной в суд и участию в судебных заседаниях, нет

Чекалина с осени 2024 году находилась под домашним арестом из-за обвинения в выводе более 250 миллионов рублей по поддельным документам в ОАЭ. В конце февраля 2026 года она родила ребенка. После у нее обнаружили рак желудка с метастазами в костях, плаценте, канцероматоз, поражение оболочек головного мозга. Процесс по ее делу приостановили.

Прокуратура требовала повторной медэкспертизы из-за «общественного возмущения». Лерчек показывала, как занимается спортом, в коротком платье и на высоких каблуках пришла на свадьбу друзей, где поймала букет невесты, несмотря на утверждения ее возлюбленного, что Чекалина ослепла на правый глаз.

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