Экс-муж блогера Лерчек получил семь лет за отмывание денег

Бывшего мужа известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей, признав виновным в отмывании денег, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Чекалину вменяли совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии следствия, он со своей бывшей женой и деловым партнером Романом Вишняком вывел более 250 миллионов рублей, полученных в качестве дохода от проведения онлайн-марафонов, на счета компаний в Дубае по поддельным документам.

Экс-супруг Лерчек частично признал вину, утверждая, что они не предоставляли в банк фальшивые документы. Он также просил квалифицировать его дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Вишняк ранее тоже был признан виновным и получил 2,5 года колонии.

До суда Чекалин находился под домашним арестом. После оглашения приговора взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной выделено в отдельное производство и приостановлено. После рождения четвертого ребенка Лерчек узнала, что у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие.