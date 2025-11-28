НАВЕРХ
Обвиняемые в мошенничестве с квартирой Долиной получили реальные сроки

Источник:
Sibnet.ru
Лариса Долина
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной приговорили к реальным срокам: от четырех до семи лет лишения свободы — и штрафам в 900 тысяч рублей, сообщила прокуратура Московской области.

Балашихинский городской суд признал Андрея Основу, Артура Каменецкого, Анжелу Цырульникову и Дмитрия Леонтьева виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Одной из жертв стала Долина.

Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство. В итоге, суд назначил им следующие сроки:

  • Цырульникова — семь лет свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей
  • Леонтьев — семь лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей.
  • Каменецкий — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.
  • Основа — четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

По версии следствия, все четверо входили в преступную группу «дропов». Они получали и обналичивали денежные средства, которые «неустановленные лица» выманивали у жертв под видом сотрудников силовых органов, банков и госструктур.

Например, Долину убедили перевести деньги на «безопасные счета», а потом продать свою квартиру стоимостью более 130 миллионов рублей. По оценкам прокуратуры, общий ущерб превышает 317,6 миллиона рублей.

По данным телеграм-канал «Осторожно, новости», Цырульникова сама стала жертвой мошенников — они представились сотрудниками ФСБ и предложили встретиться с Долиной и забрать у нее сумку «в качестве подарка ко дню рождения».  Остальные фигуранты дела были уверены в том, что занимаются «процессингом криптовалютных операций».

Квартиру Долиной купила мать-одиночка Полина Лурье приблизительно за 112 миллионов рублей. Суд вернул квартиру певице, так как она действовала по указанию мошенников и находилась в состоянии, из-за которого не могла осознавать значение этих своих действий. Однако Лурье деньги она не вернула.

