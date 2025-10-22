Мошенники обманули Лолиту Милявскую и обозвали дурой

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников, но успела поменять коды на портале «Госулуги» прежде, чем преступники успели совершить там какие-то действия, об этом она рассказала в телеграм-канале.

По словам Лолиты, ей позвонили из транспортной компании и попросили назвать код домофона. Певица, не думая, его продиктовала, так как действительно ждала доставку микрофонов. «Отдаю код и слышу фразу: вы, Милявская, дура», — поделилась она.

Затем на ее устройстве появилось уведомление о входе на «Госуслуги». Но рядом оказались «толковые люди», которые быстро поменяли все коды.

Милявская сразу поехала в МФЦ и установила запреты на совершение сделок со своим имуществом, а также на получение кредитов.

На удочку мошенников уже попали многие звезды. Лариса Долина продала элитную квартиру, а вырученные почти 200 миллионов рублей перевела на «безопасный счет». Крупной суммы — 45 миллионов рублей — лишился историк Эдвард Раздинский. Также деньги под предлогом помощи другу переводили Дима Билан, Лера Кудрявцева, Ирина Хакамада.