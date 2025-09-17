Газманов отдал мошеннику накопления на пенсию

Певец Олег Газманов отдал мошеннику деньги, которые в течение жизни откладывал на пенсию, сообщил юрист артиста Роман Кузьмин.

«В 2019 году Олег Михайлович выдал заем (Геворку) Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — сказал РИА Новости Кузьмин.

По словам юриста, когда у Саркисяна через год попросили вернуть деньги, он заявил, что ему их дали для инвестирования, но денег нет. Кузьмин добавил, что мужчина живет в США, а в Россию приезжает тайно.

Сумму займа адвокат не обозначил.

По данным агентства, уголовное дело по факту мошенничества в адрес Газманова и его жены было возбуждено еще в конце июня. Саркисян задержан и находится под стражей.

Геворк Саркисян — деловой партнер некровного сына Газманова Филиппа. Они познакомились в 2015 году в Лондоне. По данным Forbes, Саркисян, владелец детских парков «Кидзания» в России, вложил несколько десятков миллионов рублей в стартап Газманова — приложение Fura для дальнобойщиков. В дальнейшем они решили зарабатывать на модели экспедитора.