Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО

Sibnet.ru
Народный артист России 74-летний Олег Газманов стал популярным у молодежи. Пользователям соцсетей приглянулся его танец, а певец обернул тренд в свою просьбу.

После выступления Газманова на фестивале «Новая волна» в Сети завирусился его танец под песню «Я по жизни загулял» 1994 года выпуска.

Особенно пользователям понравилось, как артист прыгает вбок в полуприседе. «Сильные и уверенные колени» артиста стали отдельным поводом для интернет-шуток.

Певец активно поддержал внезапный тренд, призвал всех снимать ролики с его танцевальными движениями и выкладывать с тегом #танцуйкакгазманов.

По данным телеграм-канала SHOT, Газманов на фоне свалившейся популярности поднял гонорар с 5 миллионов до 7 миллионов рублей. График его концертов расписан до конца года.

