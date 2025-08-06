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Подтанцовка Булановой прославилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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«Энергосберегающие» танцоры певицы Татьяны Булановой покорили россиян незамысловатыми движениями — видео одного из выступлений завирусилось в Сети.

На видео с концертов Булановой танцоры, одетые в футболки с фотографией певицы и блестящие куртки, исполняют максимально простую хореографию в стиле «два притопа — три прихлопа».

«Чисто номер родителей на выпускном», «Когда взяли по блату (еще и футболку выдали фирменную)», «Мы так мальчиков на 23 февраля в школе поздравляли», «Бешеная энергетика у танцоров», «Тот, что справа, устал пока ехал на концерт», «За всех отдувается барабанщик», — написали комментаторы.

«Этот коллектив работает с Татьяной постоянно. Кто-то, может, увидел это впервые, и показалось это необычным», — сказал концертный директор Булановой Константин Сергеев изданию «Подъем».

«Это мимолетный хайп, относимся спокойно. Я уже 25 лет с Таней работаю, ставлю всю хореографию. Ролик, который завирусился в интернете, просто вырван из контекста, самый неудачный момент», — ответил на критику герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля «Газете.Ru».

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