Осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный Генин умер

Пожарный Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", умер после тяжелой продолжительной болезни.

Генин умер в больнице. Последние дни он находился в реанимации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его близких.

Генин был единственным, кто спас человека во время пожара в "Зимней вишне". В ноябре 2021 года кемеровский суд по статье о халатности приговорил Генина к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты называли приговор незаконным. О невиновности Генина заявляло руководство МЧС и специалисты пожаротушения.

В апреле 2023 года Генина отпустили из-под стражи после выявления у него онкологического заболевания. Пожарный находился под стражей, поскольку приговор на тот момент в силу не вступил.