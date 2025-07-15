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Осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный Генин умер

Источник:
ТАСС
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пожарный сергей генин
Фото: © Сибирский региональный центр МЧС

Пожарный Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", умер после тяжелой продолжительной болезни. 

Генин умер в больнице. Последние дни он находился в реанимации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его близких.

Генин был единственным, кто спас человека во время пожара в "Зимней вишне". В ноябре 2021 года кемеровский суд по статье о халатности приговорил Генина к пяти годам лишения свободы. 

Адвокаты называли приговор незаконным. О невиновности Генина заявляло руководство МЧС и специалисты пожаротушения.

В апреле 2023 года Генина отпустили из-под стражи после выявления у него онкологического заболевания. Пожарный находился под стражей, поскольку приговор на тот момент в силу не вступил.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Все по канонам «русского мира», сначала типо на ремонте денег наворовали, теперь на металлолом сдадут...

pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.