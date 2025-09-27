НАВЕРХ
Xiaomi выпустила ультратонкий пауэрбанк на 5000 мАч

Xiaomi представила сверхтонкий пауэрбанк Jinshajiang, совместимый с флагманской линейкой смартфонов компании, а также с iPhone.

Гаджет толщиной всего 6 миллиметров и весом 98 граммов оснащен кремний-углеродной батарей на 5000 мАч. Он способен заряжать устройства как по проводу USB-C (до 22,5 Вт), так и без него (15 Вт). При этом можно одновременно заряжать два устройства.

Пауэрбанк совместим с новейшими смартфонами самой Xiaomi, включая флагманскую линейку 17, так и с продукцией Apple. По MafSafe можно заряжать недавно вышедшие iPhone 17 всех версий, а также предыдущие поколения вплоть до iPhone 14.

Jinshajiang Power Bank оценили в 299 юаней (3,5 тысячи рублей).

Хайтек #Гаджеты
