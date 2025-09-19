Российские фигуристы поборются за поездку на Олимпиаду-2026

Квалификационный турнир по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года стартует в Пекине в пятницу, 19 сентября. Фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник впервые с 2022 года выступят на международных соревнованиях и имеют все шансы отобраться на Олимпиаду.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Здесь будут определены обладатели оставшихся квот: пять в мужском одиночном и пять в женском одиночном катании, шесть в парном катании (три дуэта) и восемь в танцах (четыре дуэта).

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил участвовать только одиночникам, причем в нейтральном статусе. Спортивные пары и танцоров на льду не допустили на отбор.

За право участвовать в Олимпиаде-2026 поборются Петр Гуменник и Аделия Петросян. В качестве запасных заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Фото: © ФФККР

«Жду, что наши спортсмены отберутся и поедут на Олимпийские игры. Легкого отбора не будет, потому что легких соревнований в принципе не бывает. Но, как бы к нам ни относились, судить будут по катанию. Жду, что мы поедем на Олимпиаду», — комментировала «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

За золото с Петросян будут конкурировать две чемпионки Европы: грузинка Анастасия Губанова и бельгийка Луна Хендрикс. У Гуменника среди соперников — француз Франсуа Пито, экс-россияне Генрих Гартунг (Германия), Георгий Рештенко (Чехия), Семен Данильянц (Армения).

Турнир покажет телеканал «Матч ТВ», там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. Женщины представят короткую программу 19 сентября в 13.00 мск. В пятницу, 20 сентября, соревнования мужчин (короткая программа) начнутся в 5.00 мск.

В этот же день определится победительница у девушек — начало произвольной в 12.15 мск. Мужчины представят произвольную программу в воскресенье, 21 сентября, в 8.54 мск. Петросян и Гумменик в короткой программе будут выступать в первой разминке.