Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 13-летний Александр, известный как Гном Гномыч, будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится», — подтвердил Плющенко РИА Новости.

По его словам, это непростое решение. Плющенко добавил, что его сын не состоял в сборной России и ничье место не занимал, в этом сезоне по разным обстоятельствам не участвовал в соревнованиях, поэтому отсидел карантин.

Федерация фигурного катания (ФФККР) в четверг, 21 мая, дала спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан со следующего сезона, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

Александр Плющенко до сих пор выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.