Главный тренер «Сибири» объяснил поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» в первой выездной серии регулярного чемпионата КХЛ — по его словам, причиной стала плохая реализация моментов.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» во Владивостоке со счетом 0:2. В первом периоде нападающий Кайл Олсон на 17-й минуте поразил ворота новосибирского клуба, которые защищал Луи Доминг. Точку в матче на 52-й минуте поставил форвард Иван Муранов.

«К сожалению, пока у нашей команды не получается реализация моментов при такой равной игре. Соперник здорово сыграл по счету, на контратаке в простой ситуации, нас четверо, а их двое, забивает второй гол. Скажу, что при такой игре нужна реализация моментов», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции после матча.

Он также отметил, что в игре «Сибири» также наблюдаются проблемы с реализацией большинства — в прошлом сезоне новосибирский клуб был одним из лидеров по данному показателю в регулярном первенстве.

«Надеемся, что прорвет. Ну и не надо забывать, что в том сезоне были другие игроки. Тренируем, делаем, разбираем игры, разбирает и наш соперник. Важно забить и почувствовать уверенность, нам этого не хватает», — подытожил Епанчинцев.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Сибири» в серии буллитов со счётом 2:1. После поражения новосибирская команда осталась на последнем 11-м месте Восточной конференции — у нее два очка в активе.

Теперь «Сибири» предстоит выезд в Хабаровск — 17 сентября команда встретится с «Амуром», который занимает в конференции третье место.

