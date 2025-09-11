Starlink запустит прямое подключение смартфонов без терминалов

Спутниковый интернет-сервис Starlink введет прямое подключение обычных смартфонов к спутникам без необходимости в терминалах, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в подкасте All-In.

Для этого компания купила радиочастотный спектр у EchoStar за 17 миллиардов долларов. Маск уточнил, что планируется прекратить спутники Starlink в «сотовые вышки на орбите», которые обеспечат космическую мобильную связь и интернет прямо на смартфоне.

На данный момент 657 спутников уже поддерживают технологию Direct-to-Cell. Остальные работают на обслуживание широкополосного интернета для домов и предприятий, уточнил Маск. На окончательное развертывание новой функции потребуется около двух лет.

Пока что обычные смартфоны не поддерживают частоты EchoStar, поэтому для подключения напрямую к спутникам потребуется обновление чипсетов на смартфонах. Однако уже сейчас американским пользователям разрешили отправлять SMS напрямую через спутники Starlink.