Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) должны продолжать работу в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться», — сказал Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что отечественному мессенджеру Max предстоит большой путь, чтобы стать популярным у десятков миллионов россиян. Они должны сами захотеть установить Max, добавил Песков.

Max — новый российский мессенджер. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.