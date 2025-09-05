НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp

Источник:
ТАСС
87 0

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) должны продолжать работу в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться», — сказал Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что отечественному мессенджеру Max предстоит большой путь, чтобы стать популярным у десятков миллионов россиян. Они должны сами захотеть установить Max, добавил Песков.

Max — новый российский мессенджер. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

Еще по теме
Мошенники звонят жителям под видом сотрудников Роскомнадзора
Рост краж аккаунтов в мессенджере Telegram за полгода превысил 50%
Названа дата официального запуска национального мессенджера Max
Психолог посоветовала не отправлять зумерам смайлики
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Россия
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
10942
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
28826
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
118218
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
126657
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
132929
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
116811
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
149641
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
140554
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2268161
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
166495
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

med317

Там он ещё лет х назад обещал какие то сумасшедшие ЗП. Забыл наверное )

Albor

Больше скажу. 100 ка уже маленькая зарплата. Одному ещё норм но если семья дети. Это уже мало. Тем более...

Uynachalnica

Путин пообещал: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%89%D0%B0%D0%BB